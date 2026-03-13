Il Pd di Spoltore prende le distanze da Matricciani | Su Costantini parla a titolo personale

Il circolo del Partito Democratico di Spoltore ha dichiarato di essere estraneo alle affermazioni di Lucio Matricciani, presidente del consiglio comunale, riguardo al candidato sindaco di Pescara per il centrosinistra, Carlo Costantini. La presa di posizione è arrivata dopo che il rappresentante ha parlato pubblicamente, distanziandosi chiaramente dalle sue parole. La nota ufficiale sottolinea che le dichiarazioni sono a titolo personale.

Il coordinatore del circolo dem interviene sulle parole del presidente del consiglio comunale, che aveva chiesto le dimissioni da consigliere del candidato sindaco di Pescara per il centrosinistra Il circolo del Partito Democratico di Spoltore prende le distanze dalle dichiarazioni del presidente del consiglio comunale Lucio Matricciani sul candidato sindaco di Pescara per il centrosinistra, Carlo Costantini. In una nota firmata dal coordinatore Alessandro Cocca, il circolo precisa che le posizioni espresse da Matricciani devono essere considerate "a titolo personale". Un intervento che ha suscitato reazioni politiche e sul quale ora interviene ufficialmente il circolo locale del Pd. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Il centro di rimpatrio a Bologna spacca il Pd: Lepore prende le distanze da de PascaleBologna, 13 febbraio 2026 – “La proposta di un nuovo Cpr a Bologna è sbagliata e non la condivido. Leone XIV prende le distanze da Bergoglio su ordine e sicurezza: «Sono doni»Durante l’udienza con i dirigenti dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza vaticano, Papa Leone XIV ha elogiato esplicitamente il lavoro della...