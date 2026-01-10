Meloni vuole un’accelerata sulla legge elettorale Ma i tempi si allungano

Il governo di Meloni punta a rivedere la legge elettorale, ma le tempistiche si stanno protraendo. Durante la conferenza stampa, i rappresentanti hanno aggiornato sulla situazione, sottolineando le sfide e i passaggi necessari per portare avanti il processo. Restano dunque da capire quali saranno i prossimi step e le eventuali scadenze, mentre il dibattito politico si intensifica.

Meloni traccia obiettivi 2026: più sicurezza e legge elettorale - Sin dall'insediamento Giorgia Meloni ha puntato molto sulla sicurezza e ... notizie.tiscali.it

Dario Parrini: "Meloni vuole cambiare la legge elettorale perché è nel panico" - La verità è che dopo le batoste subite in Campania e in Puglia, Giorgia Meloni ha paura di perdere le elezioni politiche ed è nel panico”. huffingtonpost.it

No alla separazione delle carriere. Sì a una giustizia uguale per tutti Il Governo di Giorgia Meloni non vuole che passi un fatto semplice: esiste uno strumento concreto per fermare la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Ed è nel - facebook.com facebook

Meloni vuole rispettare gli accordi Nato: la spesa in Difesa si può aumentare di 15 miliardi, ma per farlo serve uno scostamento sul patto di stabilità. E il modo per farlo si chiama Safe. C'è un piano per fare votare Salvini riluttante - @carusocarmelo x.com

