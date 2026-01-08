Poco prima della strage Crans-Montana spunta il video che può cambiare tutto

A una settimana dall’incendio che ha causato 40 vittime e numerosi feriti nel locale Le Constellation di Capodanno, emergono nuove immagini che potrebbero offrire elementi chiave per l’indagine. Gli investigatori hanno raccolto tutte le registrazioni disponibili, tra cui un video che, se confermato, potrebbe rappresentare un punto di svolta nella ricostruzione dei fatti.

A una settimana esatta dal devastante incendio di Capodanno che ha causato 40 morti e 116 feriti nel locale Le Constellation, gli investigatori hanno ormai raccolto tutte le immagini disponibili. Telecamere di sorveglianza e, soprattutto, decine di video girati con gli smartphone dai presenti sono diventati il cuore dell'inchiesta. Quei filmati, inizialmente duramente criticati perché mostrano ragazzi intenti a riprendere mentre il fumo invade la sala, oggi si rivelano invece prove decisive. Frame dopo frame, consentono di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che ha portato alla strage.

Strage di Crans-Montana, identificato il corpo del genovese Emanuele Galeppini - I genitori avevano sperato fino all’ultimo nel miracolo e che Emanuele fosse tra i feriti non ... ilsecoloxix.it

Crans-Montana: la testimonianza di Alessandra, sopravvissuta alla strage - Una testimonianza durissima è quella rilasciata a La Repubblica da Alessandra Galli, 55 anni, una delle italiane sopravvissute all’incendio del locale Le Constellation a Crans- notizie.it

