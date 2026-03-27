Coulibaly nel mirino del Napoli | pista giovane per la difesa

Il club partenopeo sta valutando l'acquisto di un difensore giovane come obiettivo prioritario. La società ha individuato un profilo under 25 che potrebbe rinforzare il reparto difensivo e contribuire a ridurre l'età media della rosa. La trattativa è in fase di sviluppo e coinvolge un calciatore attualmente in forza a un club di livello medio-alto.

Il Napoli continua a guardare avanti. L’idea è chiara: abbassare l’età media della rosa senza perdere qualità. In questo lavoro di scouting, uno dei nomi finiti sotto osservazione è quello di Karim Coulibaly, difensore centrale classe 2007 di proprietà del Werder Brema. Il profilo piace per caratteristiche fisiche e per personalità. Alto 191 centimetri, il giovane tedesco viene considerato un prospetto molto interessante. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, attorno a lui si stanno muovendo diversi club. Il motivo è semplice: nonostante la giovane età, in campo mostra già atteggiamenti e letture da giocatore più maturo. Anche il direttore sportivo Giovanni Manna lo avrebbe inserito nella lista dei nomi da seguire per il futuro della difesa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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