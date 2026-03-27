Coulibaly nel mirino del Napoli | pista giovane per la difesa

Da forzazzurri.net 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club partenopeo sta valutando l'acquisto di un difensore giovane come obiettivo prioritario. La società ha individuato un profilo under 25 che potrebbe rinforzare il reparto difensivo e contribuire a ridurre l'età media della rosa. La trattativa è in fase di sviluppo e coinvolge un calciatore attualmente in forza a un club di livello medio-alto.

Il Napoli continua a guardare avanti. L’idea è chiara: abbassare l’età media della rosa senza perdere qualità. In questo lavoro di scouting, uno dei nomi finiti sotto osservazione è quello di Karim Coulibaly, difensore centrale classe 2007 di proprietà del Werder Brema. Il profilo piace per caratteristiche fisiche e per personalità. Alto 191 centimetri, il giovane tedesco viene considerato un prospetto molto interessante. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, attorno a lui si stanno muovendo diversi club. Il motivo è semplice: nonostante la giovane età, in campo mostra già atteggiamenti e letture da giocatore più maturo. Anche il direttore sportivo Giovanni Manna lo avrebbe inserito nella lista dei nomi da seguire per il futuro della difesa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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