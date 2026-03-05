Mittelstadt dello Stoccarda nel mirino del Napoli per rinforzare la difesa

Il Napoli sta monitorando il difensore dello Stoccarda, Maximilian Mittelstädt, con l’intenzione di rafforzare la linea difensiva. Sono stati avviati i primi contatti tra le parti per discutere di un possibile trasferimento. La società partenopea ha mostrato interesse per il giocatore tedesco, che attualmente gioca nella squadra di Stoccarda. La trattativa è ancora in fase iniziale.

Il Napoli segue con interesse Maximilian Mittelstädt dello Stoccarda. Primi contatti. Il Napoli sta definendo la strategia difensiva in vista della stagione successiva, puntando su profili in grado di offrire affidabilità e dinamismo sulle corsie laterali. In questo contesto, emergono valutazioni mirate su un terzino sinistro tedesco con esperienza in Bundesliga, destinato a rafforzare lo schieramento arretrato. L'attenzione è rivolta alle prestazioni recenti e a contatti interlocutori tra le parti coinvolte, che definiscono i contorni di una possibile operazione di mercato. Il terzino sinistro Mittelstädt, classe 1997, è attualmente in forza allo Stoccarda e presenta una combinazione di spinta offensiva e solidità difensiva.