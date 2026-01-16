Antitrust avvia 2 istruttorie contro Activision Blizzard gruppo Microsoft

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due istruttorie contro Activision Blizzard, gruppo Microsoft, riguardanti i giochi “Diablo Immortal” e “Call of Duty Mobile”. Le indagini si concentrano su pratiche commerciali considerate ingannevoli e aggressive, nonché sulla violazione dei diritti contrattuali dei consumatori, in relazione alle modalità di acquisto in-game dei titoli free-to-play.

(Adnkronos) – L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due istruttorie nei confronti di Activision Blizzard (gruppo Microsoft) per i videogiochi "Diablo Immortal" e "Call of Duty Mobile" – definiti free to play, ma con possibilità di acquisti in game – per pratiche commerciali ingannevoli, aggressive e in violazione dei diritti contrattuali dei consumatori. Secondo l'Autorità, la società opererebbe in modo contrario alla normativa preposta alla tutela dei consumatori e, in particolare, alla diligenza professionale richiesta in un settore molto sensibile ai rischi di sviluppo di dipendenza dal gioco.

