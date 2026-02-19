gdo antitrust avvia altre due istruttorie per ambush marketing su milano cortina

L’Antitrust ha aperto due nuove inchieste contro le catene di supermercati per «ambush marketing» a Milano-Cortina. La decisione arriva dopo aver chiuso il procedimento cautelare contro Harmont & Blaine, accusata di aver sfruttato in modo illecito la visibilità del evento. Le indagini mirano a verificare se le promozioni e le pubblicità dei supermercati abbiano cercato di attirare clienti sfruttando l’attenzione sul grande appuntamento sportivo. Le aziende coinvolte rischiano sanzioni pesanti se verranno trovate colpevoli. L’autorità prosegue con le verifiche in corso.

Dopo la conclusione del procedimento cautelare nei confronti di Harmont & Blaine, l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta anche nei confronti delle catene di supermercati Il Gigante, Md e Famila. Su segnalazione e in collaborazione con il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, l’Autorità ha avviato due istruttorie e una moral suasion per attività di marketing “parassitarie” (cosiddette “ambush marketing”) nell’ambito dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, in possibile violazione dell’articolo 10 del D.L. n. 162020. La prima istruttoria è stata avviata nei confronti di Rialto Spa, che gestisce la catena di supermercati Il Gigante, per una campagna pubblicitaria denominata “TecnOlimpiadi”, svolta dal 15 al 28 gennaio scorso, con cui la società ha effettuato una vendita promozionale di elettrodomestici e prodotti di elettronica, utilizzando i cinque cerchi olimpici e immagini dei giochi invernali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

