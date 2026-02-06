Cricket l’Italia supera nettamente gli Emirati Arabi Uniti nell’ultima amichevole prima dei Mondiali T20

L’Italia di cricket sbaraglia gli Emirati Arabi Uniti nell’ultima amichevole prima dei Mondiali T20. Gli azzurri vincono ancora e arrivano a quattro vittorie di fila, questa volta con un punteggio di 1937 in 20 overs. La partita si è giocata al Chidambaram Stadium di Chennai, in India, e fa ben sperare in vista della Coppa del Mondo. Dopo aver già battuto Irlanda, Namibia e Canada, l’Italia si presenta forte e determinata per il grande appuntamento.

Arriva la quarta vittoria consecutiva dell' Italia nelle amichevoli in preparazione verso la Coppa del Mondo T20 di cricket: al Chidambaram Stadium di Chennai, in India, infatti, gli azzurri, dopo aver battuto Irlanda, Namibia e Canada, superano anche gli Emirati Arabi Uniti con lo score di 1937 (20.0)-8110 (18.2), imponendosi per 112 runs. Gli Emirati Arabi vincono il sorteggio e scelgono di lanciare, ma l'Italia è incontenibile quest'oggi in attacco, andando a chiudere con un Run Rate di 9.65. Gli avversari degli azzurri riescono a far cadere 7 wickets, non riuscendo ad impedire agli azzurri di arrivare in fondo all'innings d'attacco, chiudendo, al termine dei 20 overs, a quota 193 runs.

