Scuola studenti italiani a Dubai MIM in costante contatto con il MAECI l’Ambasciata d’Italia negli Emirati Arabi Uniti e il Consolato Generale

Il Ministero degli Esteri italiano mantiene costanti contatti con l’Ambasciata d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, il Consolato Generale e il Ministero dell’Istruzione riguardo alla presenza di studenti italiani a Dubai nell’ambito del Programma “Dubai UN & Abu...”. La questione riguarda la situazione di questi studenti e le attività legate al loro percorso formativo nella città emiratina.

In merito alla presenza di studenti italiani a Dubai nell’ambito del Programma “Dubai UN & Abu Dhabi Emirates 2026 - L’Ambasciatore del futuro” il Ministero dell’Istruzione e del Merito precisa in un comunicato "di essere in costante contatto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Ambasciata d'Italia negli Emirati Arabi Uniti e il Consolato Generale d'Italia a Dubai, che stanno monitorando costantemente il caso." L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Temi più discussi: A Dubai 204 studenti italiani bloccati e senza internet per la guerra in Iran. L'angoscia delle famiglie: Siamo preoccupati per il loro ritorno; Iran, gli italiani a Dubai: 'Boati e paura, una situazione surreale'; Attacco all’Iran, oltre 58mila italiani nell’area. Crosetto e BigMama bloccati a Dubai; ?Crosetto con la famiglia bloccato a Dubai, volo cancellato dopo l'attacco dell'Iran. Ansia per un gruppo di 204 studenti italiani.

In merito alla presenza di studenti italiani a Dubai nell'ambito del Programma Dubai UN & Abu Dhabi Emirates 2026 - L'Ambasciatore del futuro, si

A Dubai 204 studenti italiani bloccati e senza internet per la guerra in Iran. L'angoscia delle famiglie: «Siamo preoccupati per il loro ritorno»La chiusura degli spazi aerei per l'escalation in Medio Oriente ha portato alla cancellazione del volo di ritorno dei giovani impegnati in un progetto di scambio. Molti sono minorenni. «Sono in tanti ... corrieredelveneto.corriere.it

InterNapoli.it. . Negli Emirati Arabi Uniti – a Dubai e in altre città del Golfo moltissimi connazionali si trovano bloccati a causa della chiusura dello spazio aereo dopo l’escalation militare derivante dagli attacchi statunitensi e israeliani in Iran e dalla rappresaglia - facebook.com facebook

La chiusura dello spazio aereo negli Emirati Arabi Uniti a seguito della nuova crisi in Medio oriente ha aperto un caso politico anche in Italia. Il ministro della Difesa Guido Crosetto è rimasto bloccato a Dubai dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele x.com