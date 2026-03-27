Ancona plasma gettato tra i rifiuti all’ospedale di Torrette | la beffa per migliaia di donatori

A Ancona, centinaia di sacche di plasma donate volontariamente da cittadini marchigiani sono state smaltite come rifiuti speciali nell’officina trasfusionale dell’ospedale Torrette. La scoperta riguarda un errore nel trattamento dei materiali, che ha portato alla loro eliminazione senza essere utilizzate. La vicenda coinvolge direttamente i donatori e solleva questioni sulla gestione delle donazioni di plasma presso l’ospedale.

Centinaia di sacche di plasma donate volontariamente da cittadini marchigiani sono finite tra i rifiuti speciali nell’officina trasfusionale dell’ospedale di Torrette, ad Ancona. Il motivo: non c’era abbastanza personale per congelarle entro le 24 ore previste dal prelievo. Un limite tassativo, superato il quale il materiale biologico non è più utilizzabile. Ora sulla vicenda indaga la Procura. I carabinieri del Nas di Ancona si sono recati nel centro trasfusionale del nosocomio per acquisire documentazione e verificare la regolarità delle procedure di conservazione e smaltimento, cercando di stabilire se ci siano state negligenze amministrative o omissioni. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Ancona, plasma gettato tra i rifiuti all’ospedale di Torrette: la beffa per migliaia di donatori Articoli correlati Ancona, buttati 6 quintali di sangue dall'ospedale Torrette, 1600 sacche di plasma nella spazzatura per negligenze organizzativeCaos nella sanità marchigiana: centinaia di sacche di plasma sprecate per carenze organizzative. Ancona, 1600 sacche di plasma buttate: la rabbia dei donatoriNell’ospedale Le Torrette di Ancona sembra siano saltate buttate circa 1600 sacche di plasma, perché non trattate nei tempi previsti, la regione... Una raccolta di contenuti su Ancona plasma gettato tra i rifiuti... Temi più discussi: Lo scandalo del plasma gettato via. Poco personale, il Pd va all’attacco. Acquaroli promette: Faremo luce; Donate il plasma, manca. Ma poi viene buttato nei rifiuti: l'appello social dell’Avis Marche e il cortocircuito che tradisce i donatori; Sacche di sangue buttate, interviene Francesco Acquaroli: Ricostruire i fatti all'interno di una verità oggettiva (VIDEO); Lo scandalo del sangue nelle Marche: buttati 6 quintali di plasma, ingannati migliaia di donatori. Lo scandalo del plasma buttato via per carenza di personale: una beffa per chi donaCentinaia di sacche di plasma destinate a farmaci salvavita sarebbero finite nella spazzatura ad Ancona a causa di problemi organizzativi e del mancato congelamento entro 24 ore. Scattano le verifiche ... today.it Scandalo del plasma ad Ancona: Gettate quasi 2mila saccheL’accusa: 6 quintali di siero sprecati per mancanza di personale, non sono stati lavorati entro 24 ore. L’assessore regionale Calcinaro: numeri gonfiati, è solo la raccolta di un giorno. Ma Acquaroli ... msn.com Arrivano 32 nuovi carabinieri nella provincia di Ancona: rinforzi per sicurezza e territorio x.com La primavera di Benvenuti in Tv al Ciabattini Garden #tvrs #Ancona #marche #Garden #primavera - facebook.com facebook