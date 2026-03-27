Uno studio recente ha evidenziato che mantenere orari di sonno regolari può essere importante quanto la quantità di ore dormite per la salute generale. La ricerca suggerisce che seguire una routine costante potrebbe contribuire a migliorare la longevità, anche se non vengono ancora forniti dettagli specifici sui meccanismi coinvolti. La regola 7-1 del sonno si riferisce a questo equilibrio tra regolarità e durata del riposo.

Quante ore dormiamo è diventata un'ossessione collettiva. Tracker al polso, app sul telefono, articoli che ci ricordano che sotto le sette ore si muore prima. Ma c'è una variabile che conta quanto la durata e che quasi nessuno considera: l'orario. Uno studio condotto dalla London School of Economics su oltre 47 milioni di notti di sonno ha trovato che chi dorme 7 ore mantenendo un orario costante riduce il rischio di morte prematura del 24% e guadagna fino a quattro anni di aspettativa di vita. La stessa ricerca rileva che il sonno interrotto raddoppia il rischio di depressione. Da qui la regola 7-1: sette ore per notte, addormentamento e sveglia sempre nella stessa finestra di un'ora, incluso il weekend. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cos'è la regola 7-1 del sonno e perché potrebbe allungarci la vita

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