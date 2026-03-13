Cosa fare anche gratis a Trento dal 13 al 15 marzo | tutti gli eventi

Dal 13 al 15 marzo, Trento offre un ricco calendario di eventi, tra concerti, spettacoli, mostre e iniziative culturali. Sono in programma anche attività all’aperto e occasioni gratuite per residenti e visitatori, senza necessità di prenotazione. La città si anima con appuntamenti pensati per coinvolgere diverse fasce di pubblico, offrendo un ventaglio di possibilità per trascorrere il fine settimana.

Una selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. Ce ne è per tutti i gusti .Anche questo fine settimana il Trentino si accende di appuntamenti tra grandi eventi, concerti, spettacoli, mostre, iniziative culturali e occasioni all'aria aperta. Dalle città alle vallate dolomitiche, il territorio offre un programma ricco e trasversale, capace di unire divertimento, tradizione, sport e cultura in un solo fine settimana. A Trento torna uno degli appuntamenti più amati da famiglie e ragazzi: il Lunapark di San Giuseppe, che anima il piazzale Ex Zuffo con attrazioni, giochi e golosità, trasformando l'area in uno spazio di festa fino al 22 marzo.