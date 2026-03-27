Cosa fare anche gratis a Milano dal 27 al 29 marzo | dalla festa di primavera ai campi di tulipani fino all’evento in stile Bridgerton

Dal 27 al 29 marzo a Milano si svolgono diversi eventi, tra cui una festa di primavera, campi di tulipani e un evento in stile Bridgerton. Le iniziative sono gratuite o a basso costo e offrono una varietà di occasioni per partecipare senza spendere molto. La città si anima con queste manifestazioni che coinvolgono diversi quartieri, offrendo attività dedicate a tutte le età.

Se ti stai chiedendo cosa fare a Milano dal 27 al 29 marzo, sappi che c’è un insieme incredibile di eventi. La città si prepara a un weekend ricco di appuntamenti tra eventi gratuiti, esperienze immersive e attività all’aperto. Dalla primavera che sboccia ai mercatini, fino a iniziative originali, le occasioni per vivere Milano non mancano. Cosa fare a Milano dal 27 al 29 marzo: torna Tulipani Italiani. Alle porte della città, ad Arese, torna il grande campo “ Tulipani Italiani ”, con oltre 600mila fiori colorati. Un’esperienza immersiva tra natura e profumi primaverili, dove passeggiare e raccogliere tulipani. Il “you-pick field” si conferma una delle mete più suggestive di stagione. 🔗 Leggi su Funweek.it

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