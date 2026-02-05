Dopo la scadenza del 5 febbraio 2026, l’accordo New START tra Stati Uniti e Russia non è più in vigore. Le due superpotenze ora non hanno più limiti ufficiali sul numero di armi nucleari, aprendo la porta a una possibile corsa agli armamenti. La fine di questo trattato apre un capitolo incerto sulla stabilità globale e sui rischi di escalation.

Il 5 febbraio 2026, è scaduto l’accordo New START tra Stati Uniti e Russia, che siglato a Praga l’8 aprile 2010 (e poi entrato in vigore il 5 febbraio 2011) limitava a 1.550 il numero di testate nucleari strategiche – ovvero con funzione deterrente – dispiegabili dai due Paesi e a 700 i vettori operativi – tra missili balistici intercontinentali, sottomarini nucleari lanciamissili e bombardieri pesanti – con un tetto complessivo di 800 sistemi tra schierati e non schierati. L’accordo prevedeva anche il bando al dispiegamento di armi strategiche fuori dal territorio nazionale dei due Paesi firmatari. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Fine dell’accordo Usa-Russia sul nucleare: lo spauracchio della corsa agli armamenti

