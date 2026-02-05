Usa-Russia Trump contrario all’accordo sul Nucleare New Star | Bisogna farne uno nuovo

Donald Trump ha preso posizione contro l’accordo sul Nucleare New Start, che è scaduto da poco. Il presidente americano ha detto che bisogna crearne uno nuovo, rifiutando di prolungare il trattato attuale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è espresso contro l’ipotesi di una proroga del trattato New Start sul controllo degli armamenti nucleari tra Usa e Russia, arrivato a scadenza. La posizione del capo della Casa Bianca è stata affidata a un lungo messaggio pubblicato su Truth, nel quale ha ribadito la necessità di superare l’attuale accordo per lavorare a un’intesa completamente nuova. Secondo Trump, l’estensione del trattato non rappresenterebbe una soluzione efficace per garantire la sicurezza strategica nel lungo periodo. Nel suo intervento, il presidente americano ha definito il New Start un accordo “mal negoziato” dagli Stati Uniti e ha sostenuto che sia stato anche “gravemente violato”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Dopo la scadenza del 5 febbraio 2026, l’accordo New START tra Stati Uniti e Russia non è più in vigore.

Donald Trump torna a provarci con l’Iran.

