Quei video su Tel Aviv che tutti condividono non sono reali | l’indignazione sui social per i video AI

Negli ultimi mesi, sui social sono circolati numerosi video che mostrano attacchi militari e bombardamenti in Israele e Iran. Questi contenuti sono stati condivisi ampiamente da utenti di tutto il mondo, generando reazioni e discussioni online. Tuttavia, fonti specializzate hanno confermato che molti di questi video sono stati creati con intelligenza artificiale e non rappresentano eventi reali.

Negli ultimi mesi, con l'escalation del conflitto in Medio Oriente, i social media si sono riempiti di video virali che pretendono di mostrare attacchi militari e bombardamenti in Israele o Iran. Tuttavia, molti di questi filmati sono falsi, fuorvianti o estrapolati dal contesto. Alcuni provengono da altri Paesi: un video ampiamente condiviso su X sostiene di mostrare missili iraniani su Tel Aviv, ma in realtà riprende festeggiamenti di tifosi di calcio ad Algeri. Altri clip mostrano presunti bombardamenti statunitensi o iraniani, ma derivano da videogiochi come Arma 3 o War Thunder, o sono interamente creati con intelligenza artificiale.