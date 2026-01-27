L’ICE degli Stati Uniti prevede un addestramento ridotto da 112 a 50 giorni e l’introduzione di corsie preferenziali per i veterani. La campagna di reclutamento si rivolge anche all’estrema destra, con la prossima selezione prevista per l’estate 2026. Le domande per diventare ufficiale addetto alle deportazioni saranno aperte dal 1° agosto al 30 settembre.

La prossima infornata è prevista per la fine dell’ estate 2026. Le domande per diventare “Ufficiale addetto alle Deportazioni” dovranno essere presentate tra il 1° agosto e il 30 settembre. Il Department of Homeland Security continua a cercare agenti ERO – Enforcement Removal Operations: sono gli uomini dell’ ICE, l’Agenzia federale anti-immigrazione, che hanno ucciso Renee Nicole Good il 7 gennaio e di Alex Pretti il 24 gennaio in strada a Minneapolis. Basta non aver compiuto 40 anni, superare un test antidroga, un altro di idoneità fisica, seguire un periodo addestramento e per uno stipendio che va dai 51. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addestramento da 112 a 50 giorni, corsie preferenziali per i veterani, campagne di reclutamento rivolte all’estrema destra: così l’ICE di Trump assume i suoi agenti

L'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti, è un’agenzia federale incaricata di far rispettare le leggi sull’immigrazione e di contrastare il criminale transnazionale.

Stephen Miller, consigliere alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, è noto per le sue posizioni di estrema destra.

