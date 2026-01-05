Napoli a via Marina arrivano le telecamere sulle corsie preferenziali | dove saranno
A Napoli, lungo via Marina, sono state installate cinque telecamere sulle corsie preferenziali. Questi dispositivi monitoreranno il rispetto delle zone riservate al traffico autorizzato, contribuendo a garantire la regolarità della circolazione. L’obiettivo è migliorare la gestione del traffico e prevenire abusi, assicurando un utilizzo corretto delle corsie dedicate. Le telecamere entreranno in funzione a breve, rafforzando i controlli sul territorio.
