Corriere dello Sport – è fatta con il West Ham tutte le cifre dell’affare

Il Corriere dello Sport riporta i dettagli dell’accordo tra il West Ham e un altro club, con tutte le cifre dell’affare. Nel frattempo, si parla anche di un possibile movimento della Lazio sul mercato. Restano da confermare le fonti e le trattative in corso, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle operazioni di trasferimento.

2026-01-01 21:41:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: La Lazio si muove. In entrata, ma anche in uscita. Castellanos sta salutando la squadra di Sarri per sbarcare in Premier League. Lazio e West Ham, infatti, si stanno scambiando i documenti per il trasferimento dell’attaccante a Londra. Il più è fatto. Insomma, siamo alle battute finali della trattativa. L’accordo è totale. Si aspetta solo l’ufficialità dell’operazione, che è stata sviluppata nei giorni precedenti. Castellanos è praticamente un ex giocatore della Lazio dopo 98 presenze e 22 gol realizzati con la maglia biancoceleste. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Benvenuto 2026 La famiglia del Corriere dello Sport vi augura buon anno #CorrieredelloSport #2026 - facebook.com facebook

