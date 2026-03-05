Corriere dello Sport – quali offerte possono arrivare e tutte le cifre

Il Corriere dello Sport ha pubblicato un articolo in cui si analizzano le offerte e le cifre coinvolte nel mercato attuale. Al momento non ci sono smentite ufficiali riguardo alle informazioni condivise, che indicano come alcuni talenti possano generare importanti plusvalenze per le società coinvolte. La notizia si concentra sulle opportunità di mercato e sui valori economici che si concretizzano intorno ai giocatori.

ROMA – Forse non avranno ancora i superpoteri, ma il loro talento vale di sicuro delle superplusvalenze. I fantastici quattro la Roma li ha già in casa: Wesley, l'uomo che fa su e giù per la fascia, ha un'elasticità sovrumana che somiglia a quella di Mister Fantastic, Matias Soulé avrebbe invece il dono dell'invisibilità per eludere le marcature degli avversari, mentre Evan N'Dicka, come la torcia umana, sembra in grado di incendiarsi quando marca stretto gli avversari. E poi c'è Manu Koné, alias "La Cosa", l'uomo che possiede una forza tale da apparire indistruttibile nei corpo a corpo. La famiglia Marvel è lo zoccolo duro di Gasp: sono i...