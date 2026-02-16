Kacper Potulski è finito sotto i riflettori perché il suo talento ha attirato l’attenzione delle squadre italiane. Il difensore polacco ha mostrato tutte le sue qualità durante le ultime partite, spingendo diversi club a seguirlo da vicino. Con le sue prestazioni convincenti, ha conquistato anche un contratto con una squadra di Serie A, che ora valuta un’offerta ufficiale.

2026-02-15 22:56:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Kacper Potulski è tra i giovani difensori più ambiti del momento. Il centrale polacco, attualmente al Mainz, è infatti stato osservato dalle italiane, tra cui Inter, Milan, Juventus e Como, confermandosi un prospetto di assoluto valore per la sua età. La classifica di Serie A aggiornata Potulski piace anche in Premier . Classe 2007, il centrale è apprezzato soprattutto per la sua fisicità e la sua rapidità. Chi lo ha osservato da vicino conferma anche gli ottimi margini di miglioramento: il profilo ideale, quindi per i club che puntano a ringiovanire il reparto difensivo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Chi è Potulski, il talento polacco che ha stregato le italiane

