Il Napoli si trova a dieci punti dalla vetta, un divario che lascia spazio a riflessioni e rimpianti. La stagione è ancora lunga, ma queste distanze rappresentano un’occasione mancata che potrebbe pesare nel cammino verso i traguardi prefissati. Analizzare le motivazioni di questa differenza può aiutare a comprendere meglio le sfide future e le aree su cui lavorare.

"> Dieci punti che non torneranno più e che profumano di rimpianto nella corsa del Napoli verso la vetta. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, sono i punti lasciati per strada contro squadre considerate alla portata, quelle che abitano la cosiddetta «parte destra della classifica» e che invece hanno saputo opporsi con orgoglio, impedendo agli azzurri di costruire slancio e continuità. L’ultimo stop è lo 0-0 contro il Parma di Cuesta, che si aggiunge alle sconfitte di Torino e Udine e al pareggio interno contro l’Hellas Verona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Il Napoli e 10 punti che sanno di rimpianti”

