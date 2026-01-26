tribunale di milano ordina a fabrizio corona di rimuovere contenuti su alfonso signorini

Il Tribunale di Milano ha disposto a Fabrizio Corona di rimuovere alcuni contenuti riguardanti Alfonso Signorini. Il giudice Roberto Pertile ha accolto la richiesta degli avvocati di Signorini, ordinando l'inibizione temporanea di specifiche azioni di Corona. La decisione si inserisce in un contesto legale teso a tutelare la reputazione del conduttore e giornalista.

Il giudice Roberto Pertile ha accolto la richiesta degli avvocati di Alfonso Signorini, inibendo temporaneamente determinate azioni di Corona.. Il Tribunale civile di Milano, con il giudice Roberto Pertile, ha emesso un provvedimento cautelare urgente a carico di Fabrizio Corona, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia per conto di Alfonso Signorini. Secondo quanto riportato nel dispositivo, Corona è obbligato a rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da tutti i social media a lui direttamente o indirettamente riconducibili tutti i video e contenuti (testuali, audio e video) indicati nel ricorso, o comunque aventi a oggetto Signorini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Fabrizio Corona interrogato in tribunale caso Alfonso Signorini

