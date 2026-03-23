Azzurri di scherma un weekend mondiale tra Astana Tashkent e Budapest

Dopo le ottime risposte arrivare dal fioretto a Lima, la scherma italiana si prepara a un nuovo fine settimana internazionale particolarmente intenso. Dal 26 al 29 marzo saranno infatti 48 gli azzurri in gara, distribuiti in tre diverse tappe di Coppa del Mondo: la spada maschile e femminile ad Astana, la sciabola femminile a Tashkent e quella maschile a Budapest. Il programma coinvolgerò uomini e donne in modo equilibrato, con gare individuali, turni preliminari e prove a squadre che offriranno un quadro molto ricco del momento della Nazionale italiana. La trasferta più corposa sarà quella di Astana, dove la spada italiana si presenterà con nomi di primissimo piano. 🔗 Leggi su Sportface.it

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