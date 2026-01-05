Sanita’ | Policlinico Gemelli di Roma ospita trofei tennis Davis cup e Billie Jean King cup

Il Policlinico Gemelli di Roma ospiterà, dal 7 al 9 gennaio 2026, i trofei della Davis Cup e della Billie Jean King Cup. L’evento, della durata di tre giorni, offrirà ai visitatori l’opportunità di ammirare i prestigiosi premi del tennis internazionale all’interno della struttura universitaria. Un’occasione di interesse per gli appassionati e per chi desidera conoscere da vicino simboli di eccellenza sportiva.

Per un periodo di tre giorni, precisamente da mercoledì 7 a venerdì 9 gennaio 2026, il Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs avrà l’onore di essere la tappa ufficiale del Trophy Tour 2025. In questa occasione, verranno esposti in esclusiva per il mondo ospedaliero la Davis Cup e la Billie Jean King Cup, i trofei più prestigiosi del tennis mondiale a squadre, in una celebrazione delle vittorie ottenute dalle Nazionali italiane maschile e femminile nel corso del 2025. Questa informazione è stata divulgata tramite una nota ufficiale della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

