Coppa Davis e Billie Jean King Cup | trofei in esposizione tra Piazza del Plebiscito e Palazzo Reale

A Napoli, i trofei più ambiti del tennis mondiale sono in mostra tra Piazza del Plebiscito e Palazzo Reale. La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, vinti quest’anno dalle squadre italiane, sono stati portati in esposizione per celebrare i successi di questa stagione. I fan e i curiosi possono avvicinarsi e toccare con mano i premi che rappresentano il massimo traguardo per le nazionali di tennis. La città si anima per questa occasione, che permette di rendere omaggio ai protagonisti di questa impresa.

Tempo di lettura: 2 minuti Esposti a Napoli i due trofei più prestigiosi del tennis mondiale: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, conquistati dalle nazionali italiane maschile e femminile al termine della stagione 2025. I simboli dei recenti trionfi azzurri faranno tappa in città nell’ambito del Trophy Tour 2026, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. Domenica 8 febbraio, dopo lo shooting fotografico aperto al pubblico in Piazza del Plebiscito, che ha richiamato appassionati, turisti e semplici curiosi, nel pomeriggio le due coppe sono state trasferite al Palazzo Reale di Napoli, dove resteranno visibili nella Sala Ambulacro fino a martedì 10 febbraio alle ore 17:00. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

