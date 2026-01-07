Multe in centro storico affidate a due ausiliari del traffico | La polizia farà più controlli

A Santarcangelo, le multe nel centro storico saranno affidate a due ausiliari del traffico, mentre la polizia locale potenzierà i controlli grazie a nuovi rinforzi. Questa strategia permette di ridurre il carico di lavoro degli agenti, dedicandoli a attività di maggiore rilevanza, e di aumentare la presenza e l’efficacia dei controlli sulle strade, migliorando la gestione del traffico e della sicurezza urbana.

Meno agenti in ufficio e a fare le multe. Con i rinforzi previsti per il comando di polizia locale di via Andrea Costa a Santarcangelo (2 agenti in più), l'impiego di ausiliari del traffico per fare le sanzioni in centro e quello di altro personale per gestire la Ztl e altre incombenze, "potremo liberare i nostri vigili da tante questioni burocratiche e aumentare i controlli sulle strade ", dicono Luca Paganelli (assessore alla sicurezza) e Gianni Giambi (con la delega al bilancio). Paganelli e Giambi l'avevano anticipato a novembre, spiegando che presto 2 ausiliari del traffico avrebbero iniziato a fare le sanzioni al posto della polizia locale.

