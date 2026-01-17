Centro storico a Perugia controlli nei locali della movida degli agenti in borghese | due multe pesanti
Nel centro storico di Perugia, agenti in borghese della Polizia Locale hanno effettuato controlli nei locali della movida, riscontrando irregolarità. Un’attività commerciale è stata sanzionata con una multa superiore a 6.600 euro per aver proseguito la vendita oltre l’orario stabilito di mezzanotte. L’operazione si inserisce in un’attenta attività di monitoraggio per garantire il rispetto delle normative e la sicurezza pubblica nella zona.
Una multa pesantissima di oltre 6.600 euro è stata comminata a un’attività commerciale che avrebbe dovuto cessare la vendita a mezzanotte, ma diversamente è stato accertato dagli agenti in borghese della Polizia Locale che hanno effettuato controlli nei locali della movida del centro storico. Un'altra multa rilevante, di oltre mille euro, è stata inflitta a un'altra attività che ha continuato a vendere alcolici anche dopo l'orario previsto, ovvero l'1.30 di notte. I locali ispezionati dalla Polizia si trovano in Piazza IV Novembre. "Si tratta di controlli speciali - ha spiegato il delegato alla sicurezza, Antonio Donato - che avevamo annunciato alcune settimane fa e che stanno proseguendo anche in borghese, con modalità variabili e con ancora maggiore determinazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
