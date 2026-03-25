Epatite A controlli al mercato di Boscoreale | sequestrate cozze e vongole in cattivo stato

Nel mercato di Boscoreale sono stati effettuati controlli riguardanti l’epatite A, durante i quali sono stati sequestrati cozze e vongole in cattivo stato di conservazione. I molluschi erano esposti agli agenti atmosferici e allo smog. Il venditore abusivo coinvolto è stato denunciato e sono state comminate multe per un importo totale di 1.000 euro.

I molluschi erano esposti agli agenti atmosferici e allo smog: per il venditore abusivo, che è stato denunciato, sono state elevate multe per un totale di 1.500 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Epatite A, 133 casi in Campania: la Regione rafforza i controlli su cozze e vongoleLa Regione Campania intensifica i controlli lungo l’intera filiera dei molluschi bivalvi e rafforza le misure di prevenzione contro l’epatite A. Epatite A, scatta l’allarme a Napoli: divieto sulle cozze e controlli a tappetoPerché l’epatite A sta preoccupando Napoli I numeri parlano chiaro e preoccupano. Contenuti utili per approfondire Epatite A controlli al mercato di... Temi più discussi: Epatite A, partono le ispezioni dei Nas: controlli nei mercati e ristoranti; Epatite A, 24 casi in provincia di Latina. Controlli nei ristoranti: sei pazienti ricoverati; Allarme Epatite A in Campania, aumentano i casi. La Regione: Intensificati i controlli sui molluschi bivalvi. Ecco i sintomi e le regole per evitare il contagio; Epatite A, allarme anche a Latina, nuovi casi dopo i contagi a Napoli. Epatite A, controlli al mercato di Boscoreale: sequestrate cozze e vongole in cattivo statoI molluschi erano esposti agli agenti atmosferici e allo smog: per il venditore abusivo, che è stato denunciato, sono state elevate multe per un totale ... fanpage.it Boscoreale, controlli al mercato per l'allarme Epatite A: sequestri e sanzioniAllarme Epatite A in Campania intensificati i controlli da Castellammare al Vesuviano. Scattano sanzioni e sequestri nel mercato di Boscoreale. Continuano i controlli da parte dei militari della Guard ... lostrillone.tv Italia Due. . CRONACA. CASI DI EPATITE A IN BASILICATA: CONTRATTA FUORI REGIONE - facebook.com facebook Incubo epatite a Napoli, record di ricoveri “Molluschi vietati come ai tempi del colera” x.com