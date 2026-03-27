Nella giornata di oggi, sono stati effettuati controlli a tappeto tra le bancarelle in una città dell'Emilia-Romagna. Durante le verifiche, sono stati identificati alcuni lavoratori irregolari, e sono state emesse sei diffide nei confronti di altrettanti commercianti. L'operazione fa parte di un intervento volto a garantire la regolarità delle attività commerciali e la tutela della convivenza tra gli operatori.

L'operazione condotta in sinergia con l'Ispettorato del Lavoro ha permesso di mappare le criticità cittadine. Il Sindaco Matteo Mesini: "Più controlli per un commercio sano" Un giro di vite mirato a ripristinare la legalità e la convivenza civile tra le bancarelle cittadine. Nelle ultime settimane, la Polizia Locale di Sassuolo ha intensificato in maniera massiccia i controlli per garantire il rispetto delle normative vigenti durante gli appuntamenti commerciali all'aperto. Questa attenta mappatura delle criticità si è tradotta in provvedimenti concreti. L'esito dei pattugliamenti ha portato all'emissione di sei... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Controlli a tappeto tra le bancarelle a Sassuolo: scoperti lavoratori in nero e scattano sei diffide

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