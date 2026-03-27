La Giunta comunale, guidata da Clemente Mastella, ha approvato il conto consuntivo relativo all’anno 2025. La decisione è stata comunicata recentemente e segna il passaggio ufficiale alla fase successiva del bilancio comunale. La delibera riguarda il rendiconto finanziario dell’amministrazione per l’anno appena concluso.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Giunta comunale, presieduta da Clemente Mastella, ha approvato il Conto consuntivo dell’anno 2025.”Anche questa volta – spiega l’assessore alle Finanze Giovanna Razzano– siamo in perfetto allineamento cronologico con i tempi previsti dalla legge che prescrive l’approvazione del Rendiconto di gestione entro la fine di aprile. Dopo il via libera dei Revisori, andremo in Consiglio comunale per l’ok definitivo”. “Quanto ai contenuti, vorrei sottolineare – prosegue Razzano – che prosegue un trend positivo che certifica come i conti comunali restino in sicurezza, in virtù del rispetto rigoroso dei parametri contabili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Conto consuntivo 2025, via libera della Giunta Mastella

Articoli correlati

Il conto (salatissimo) della politica: quanto costano ai cittadini Mastella e la sua Giunta?Quanto costa, nel 2026, la macchina delle indennità e dei gettoni per amministratori e consiglieri comunali.

Anief richiede il rinvio per il Conto Consuntivo 2025: le segreterie scolastiche sono al limite della sostenibilità operativaL’Organizzazione sindacale Anief ha formalmente richiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il rinvio dei termini per la predisposizione e...