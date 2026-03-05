Anief richiede il rinvio per il Conto Consuntivo 2025 | le segreterie scolastiche sono al limite della sostenibilità operativa
L’organizzazione sindacale Anief ha presentato una richiesta ufficiale al Ministero dell’Istruzione e del Merito per posticipare i termini di preparazione e approvazione del Conto Consuntivo 2025. La richiesta deriva dalla condizione delle segreterie scolastiche, che si trovano al limite della sostenibilità operativa. La richiesta mira a ottenere più tempo per gestire le procedure amministrative e contabili legate al bilancio scolastico.
L'Organizzazione sindacale Anief ha formalmente richiesto al Ministero dell'Istruzione e del Merito il rinvio dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Conto Consuntivo 2025, come previsto dall'art. 23 del D.I. 1292018.
