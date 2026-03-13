Jebreal Giordano Gratteri e Bocchino ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 14 marzo Con Travaglio e Scanzi

Sabato 14 marzo alle 21:30, su Nove, va in onda una nuova puntata di “Accordi & Disaccordi” condotto da Luca Sommi. Tra gli ospiti ci saranno Jebreal, Giordano, Gratteri e Bocchino, che interverranno nel talk di approfondimento insieme a Travaglio e Scanzi. La puntata affronta temi di attualità e politica, offrendo un’analisi diretta e senza preamboli.

Nuova puntata sul Nove del talk di approfondimento "Accordi & Disaccordi", condotto da Luca Sommi: in prima serata sabato 14 marzo alle 21:30. Ospiti della puntata i giornalisti Rula Jebreal e Mario Giordano, il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nicola Gratter i, il direttore editoriale del Secolo d'Italia Italo Bocchino. Al centro della discussione le due settimane di guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran che hanno infiammato tutta la regione medio orientale. Spazio anche alle ragioni del no e del sì in vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma che vorrebbe separare le carriere di giudici e pm. Come da tradizione, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi analizzano i fatti più importanti della settimana.