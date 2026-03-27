Dopo le dimissioni di Federico Basile, la poltrona di presidente del consiglio metropolitano è rimasta vacante. La questione riguarda la validità degli atti approvati dal consiglio durante questo periodo, poiché alcuni membri chiedono se siano legittimi senza una nomina ufficiale del nuovo presidente. La situazione ha generato interrogativi sulla regolarità delle decisioni prese in assenza di un sostituto ufficiale.

Con le dimissioni di Federico Basile è rimasta vuota una poltrona anche a Palazzo dei Leoni. L'ex sindaco infatti era alla guida anche del consiglio metropolitano di cui ricopriva la carica di presidente. E adesso l'organo è rimasto con quattordici componenti. Su questa vicenda il consigliere Libero Gioveni nel corso della seduta di ieri nell'aula dell'ex Provincia, ha tirato fuori un quesito tutt'altro che marginale, mettendo in discussione la legittimità degli atti. "Se in un Consiglio Comunale o in una qualsiasi assemblea elettiva un componente non c'è più per le più disparate ragioni (dimissioni, decadenza, morte ecc. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Consiglio metropolitano, Gioveni: "Basile non è stato sostituito dopo le dimissioni, gli atti votati sono legittimi?

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