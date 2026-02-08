VIDEO | Il Basile pensiero e la pronta ricandidatura | le risposte del sindaco dopo le dimissioni
Dopo aver annunciato le sue dimissioni, il sindaco di Messina, Basile, torna a parlare delle sue intenzioni politiche. In un'intervista, conferma di voler ripresentarsi alle prossime elezioni comunali e spiega che non ha intenzione di mollare, nonostante le difficoltà in consiglio e le incertezze di questi mesi. Il ritorno alle urne sembra ormai inevitabile, con la primavera come nuova data possibile.
L’uscita anticipata da Palazzo Zanca, le difficoltà in Consiglio comunale e lo scenario che si apre con il ritorno alle urne in primavera. Da ieri Messina è già entrata in clima elettorale, tra contrapposizioni politiche e una sfida amministrativa che si preannuncia ad alta tensione. Ecco i.🔗 Leggi su Messinatoday.it
