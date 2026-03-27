Un uomo di Licata è stato condannato a due anni e mezzo di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di furto e di aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale. È stato arrestato e portato in cella in esecuzione della sentenza. La condanna si riferisce a fatti verificatisi di recente e riguarda le violazioni delle misure restrittive imposte dalla legge.

Riconosciuto responsabile di furto e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, un uomo di Licata è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione. Dopo la conferma del verdetto, i carabinieri della compagnia di Licata hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dal tribunale. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento per scontare la pena. Le indagini avevano ricostruito una serie di episodi di furto e di inosservanza delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione. In passato l’uomo era già stato denunciato per fatti analoghi. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Condannato per furto e violazione della sorveglianza speciale, arrestato e portato in carcere

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