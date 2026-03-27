Condannati i capi di Askatasuna | Agivano con un disegno criminoso

In un procedimento che riguarda l’area antagonista torinese, due delle figure più conosciute sono state condannate in appello a una pena di cinque mesi e dieci giorni. La sentenza si basa su accuse di aver agito con un disegno criminoso. La decisione riguarda specificamente le figure di spicco associate a un’organizzazione considerata responsabile di attività illecite.

Cinque mesi e dieci giorni. É questa la condanna in appello per due dei volti più noti dell’area antagonista torinese. Sara Munari e Stefano Millesimo, entrambi giovanissimi e considerati due dei leader di Askatasuna, sono stati riconosciuti responsabili per i fatti avvenuti durante una manifestazione contro l’Unione Industriali di Torino per mano proprio dell’ormai ex centro sociale per anni considerato un laboratorio politico ma ormai al centro di una lunga stagione giudiziaria. I due, assolti in primo grado nel maxi processo Askatasuna ma solo due giorni fa, in appello, è arrivata la decisione che ribalta quella lettura restituendo un quadro diverso con scontri deliberati con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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