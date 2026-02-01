Scontri per Askatasuna Pd | Violenza inaccettabile Bonelli Avs | Teppisti criminali che vanno condannati

Le tensioni a Torino sono esplose ancora una volta con scontri tra gruppi legati ad Askatasuna e le forze dell’ordine. Il centrosinistra condanna duramente gli incidenti e chiede di individuare e punire chi ha preso parte alle violenze. Il clima resta caldo e le autorità si preparano a rispondere con fermezza.

Una condanna netta delle violenze contro le forze dell'ordine a Torino, accompagnata da richieste nette di individuare e punire i responsabili, è arrivata dal centrosinistra. A dare per prima voce alla posizione del Partito democratico è sabato sera stata Elly Schlein. "Quelle che giungono da Torino sono immagini inqualificabili di una violenza inaccettabile ", ha detto, esprimendo "la solidarietà mia e di tutto il Partito democratico agli agenti delle forze dell'ordine e ai giornalisti colpiti e alla città". La segretaria Pd ha parlato di "un'aggressione delinquenziale da parte di frange violente organizzate e a volto coperto", ribadendo che "la nostra condanna della violenza è, come sempre, la più ferma" e auspicando che "gli aggressori vengano individuati al più presto".

