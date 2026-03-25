La Corte d’appello di Torino ha condannato a cinque mesi e dieci giorni di carcere Stefano Millesimo e Sara Munari, ritenuti tra i leader del centro sociale Askatasuna, sgomberato lo scorso dicembre. La sentenza riguarda anche un altro antagonista e si riferisce all’assalto all’Unione Industriale di Torino verificatosi in quella occasione. La decisione è stata comunicata oggi, 25 marzo.

Cinque mesi e dieci giorni di carcere. Oggi, 25 marzo, la Corte d’appello di Torino ha condannato a questa pena Stefano Millesimo e Sara Munari, ritenuti tra i leader del centro sociale Askatasuna a Torino sgomberato lo scorso dicembre, e un altro antagonista. I tre, in primo grado, erano stati assolti per l’assalto all’Unione Industriale di Torino del 18 febbraio 2022. Per tutti loro, il sostituto procuratore Paolo Scafi aveva chiesto un anno e un mese di carcere. Gli avvocati difensori Claudio Novaro e Valentina Colletta, invece, a febbraio, avevano chiesto alla Corte d’appello di confermare l’assoluzione per questi loro assistiti e assolvere o ridurre le pene anche per gli otto imputati condannati nel 2023 dal tribunale (pene tra i cinque e i nove mesi di carcere). 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Askatasuna, condannati due “leader del centro sociale”: sono imputati per l’assalto all’Unione Industriale di Torino

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