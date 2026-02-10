' Le pagine strappate della storia' presentazione del libro del giornalista Fausto Biloslavo

Venerdì 13, alle 18, Fausto Biloslavo presenta il suo nuovo libro,

Venerdì 13 alle 18, nella Sala Ex Refettorio a Ferrara, il giornalista e scrittore Fausto Biloslavo presenterà il suo ultimo libro 'Le pagine strappate della storia. L'occupazione jugoslava di Trieste e Gorizia e il terrore comunista sul confine orientale', opera con pagine inedite e altre da.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Per troppi decenni, la tragedia delle foibe e dell’esodo è rimasta un tabù. Un silenzio imposto, pesante come un macigno sul cuore di migliaia di istriani, fiumani e dalmati. Le parole del Presidente del Senato, affidate alla penna di Fausto Biloslavo su Il - facebook.com facebook