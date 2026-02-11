L' occupazione jugoslava e il terrore comunista nel nuovo libro di Fausto Biloslavo Le pagine strappate della storia

Venerdì 13 febbraio, alle ore 21, alla la sala dell'ex Cinema Mazzini in Corso della Repubblica 90b si tiene la presentazione del nuovo libro di Fausto Biloslavo dal titolo "Le pagine strappate della Storia". L'evento, che sarà aperto al pubblico e sarà introdotto dalla deputata di Fratelli.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Trieste e Gorizia, occupazione jugoslava e il terrore comunista. Il libro di Biloslavo

Argomenti discussi: Incontro I crimini del fascismo in Jugoslava 1941-1943 a Sant’Ilario d’Enza; Trieste e Gorizia, occupazione jugoslava e il terrore comunista. Il libro di Biloslavo; 'Le pagine strappate della storia', presentazione del libro del giornalista Fausto Biloslavo; Paternò, lo storico Gobetti parla dei fatti nella ex Jugoslavia durante l’ultimo conflitto mondiale.

