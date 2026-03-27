Con il suo giardino fiorito e la Loggia Villa Balbianello è il gioiello del lago di Como da visitare in primavera

Villa Balbianello, situata sul lago di Como, è una dimora del XVII secolo con un giardino fiorito e una Loggia che si apre in primavera. La villa ospita il Museo delle Spedizioni dell'ex proprietario Guido Monzino. Durante questa stagione, le sue porte vengono aperte al pubblico per visite e approfondimenti sui dettagli architettonici e storici della residenza.