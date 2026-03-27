Con il suo giardino fiorito e la Loggia Villa Balbianello è il gioiello del lago di Como da visitare in primavera
Villa Balbianello, situata sul lago di Como, è una dimora del XVII secolo con un giardino fiorito e una Loggia che si apre in primavera. La villa ospita il Museo delle Spedizioni dell'ex proprietario Guido Monzino. Durante questa stagione, le sue porte vengono aperte al pubblico per visite e approfondimenti sui dettagli architettonici e storici della residenza.
Villa Balbianello ha una storia ricca di salotti letterari e giardini fioriti: qui ogni primavera si aprono le porte per ammirare questa dimora risalente al XVII secolo e conoscerne i dettagli più particolari, come il Museo delle Spedizioni dell'ex proprietario Guido Monzino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Villa Bardini ospita la fioritura del glicine: orari, date e prezzi per visitare il giardino di FirenzeTutto è pronto per la fioritura del glicine a Villa Bardini a Firenze, uno dei giardini più belli d'Italia.
Leggi anche: In vendita una villa di lusso esclusiva sul Lago Maggiore con gigantesca piscina e giardino: il prezzo è da capogiro
Una raccolta di contenuti su Villa Balbianello
Argomenti discussi: Giornate Fai, Villa Sgariglia di Grottammare è tra i luoghi più visitati d’Italia.
Con il suo giardino fiorito e la Loggia, Villa Balbianello è il gioiello del lago di Como da visitare in primaveraVilla Balbianello ha una storia ricca di salotti letterari e giardini fioriti: qui ogni primavera si aprono le porte per ammirare questa dimora risalente ... fanpage.it
Villa del Balbianello a Tremezzina, sul lago di ComoUn’apertura serale per poter godere del tramonto nella splendida cornice di Villa del Balbianello accompagnati da un aperitivo in Loggia Segrè e musica in sottofondo. La Villa sarà accessibile solo ... ilgiorno.it