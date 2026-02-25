Comunicato Stampa | CRV - Sentiti stakeholders sanità su DEFR 2026-28 e Nota di aggiornamento

In particolare, sono stati invitati a offrire il proprio contributo sul tema rappresentanti di: Unione Regionale Istituti per Anziani della Regione Veneto (URIPA); Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale (UNEBA) Veneto; Associazione Nazionale Strutture Terza Età (ANASTE) Veneto; Federsanità Veneto; Confindustria settore sanità; FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) Veneto; Forum permanente del Terzo Settore del Veneto; AITSAM Veneto; ANFFAS Veneto; Legacoop Veneto; Confcooperative Federsolidarietà; ANGSA Veneto (Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo - Sezione del Veneto); FORUM Veneto Associazioni familiari; FISM Veneto; delle nove Conferenze dei Sindaci delle Ulss e degli Ambiti Territoriali Sociali del Veneto – ATS. 🔗 Leggi su Iltempo.it

