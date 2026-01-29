Primo municipio si dimette la presidente della commissione Servizi sociali e Pubblica istruzione

La consigliera Florinda Panzarella si dimette da presidente della commissione Servizi sociali e Pubblica istruzione nel Primo Municipio. La decisione arriva senza grandi spiegazioni, e ora si attende di capire chi prenderà il suo posto e come cambieranno le cose nell’area.

La consigliera del Primo Municipio, Florinda Panzarella, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente della commissione Servizi sociali e Pubblica istruzione. “Una decisione maturata nello spirito della condivisione e della crescita collettiva, con l’obiettivo di favorire la rotazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il II municipio ha approvato il bilancio previsionale per il triennio 2026-2028, con una cifra superiore a 24 milioni di euro.

La famiglia del bosco si trova al centro di un acceso confronto sull'istruzione, con i servizi sociali che evidenziano il rifiuto della madre nel consentire l'educazione tradizionale.

