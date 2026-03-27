Il Tar Campania ha deciso di non pronunciarsi ancora sulla richiesta di scioglimento del consiglio comunale di Castel Morrone, riservandosi di esaminare ulteriormente gli atti prima di emettere una decisione. La procedura riguarda la possibile dissoluzione dell’amministrazione comunale, ma al momento non è stato stabilito un termine preciso per la conclusione del procedimento. Sul caso è in corso un'analisi approfondita degli elementi presentati.

I giudici si riservano una nuova lettura dei documenti. Riello: "Ente paralizzato da una gestione priva di legittimazione" Il Tar Campania prende tempo sullo scioglimento del consiglio comunale di Castel Morrone. I giudici si riservano una ulteriore lettura degli atti prima di decidere. A renderlo noto è il Movimento Giovane che fa il punto della situazione dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito, di fatto, lo scioglimento dell’Ente per la mancata approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato entro il termine “perentorio” di 90 giorni. “Alla sentenza della Corte non c’è via di scampo, è un atto definitivo inappellabile”, si legge in una nota. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Comune da sciogliere, il Tar prende tempo: pressing sul Prefetto

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