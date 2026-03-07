Piazza Kronberg ed ex Camelot Castennou in pressing sul Comune

L’amministrazione comunale ha annunciato che amplierà lo spazio dedicato agli animali in piazza Kronberg e installerà una telecamera di sorveglianza. Nel frattempo, il gruppo Castennou sta facendo pressione sul Comune per ottenere queste modifiche, chiedendo interventi concreti nell’area. La questione riguarda gli spazi pubblici e la sicurezza degli animali che frequentano l’area.

"L’amministrazione si è presa l’impegno di ampliare lo sgambatoio in piazza Kronberg e di installare una telecamera. Sui parcheggi a pagamento, c’è l’intenzione di ideare degli abbonamenti per residenti a prezzi agevolati. Mentre sulla ztl estiva non ci sono novità, ma continueremo a chiedere di farla coincidere con l’isola pedonale". Lo riferisce Cristiana Mataloni, presidente del comitato di quartiere Castennou a Porto Recanati. Giovedì, insieme con il suo vice Francesca Cingolani, si è incontrata a Palazzo Volpini con l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti e i consiglieri di maggioranza Maria Teresa Zaccari e Marino Ferraccioni, per fare il punto sulle problematiche del rione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piazza Kronberg ed ex Camelot. Castennou in pressing sul Comune Incontro in Regione sul ’Tubone’. Il Comune di Colle va in pressing: "Bisogna rivedere tutto il progetto"L’intenzione del Comune di Colle di Val d’Elsa è di superare il progetto nel rispetto dell’ambiente e delle esigenze della comunità locale. Rottamazione, FdI in pressing: "Il Comune aderisca con urgenza"Rottamazione quinquies, Fratelli d’Italia Pesaro: "Il Comune aderisca con urgenza".