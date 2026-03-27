Un uomo ha colpito con un pugno in faccia una capotreno mentre era a bordo di un treno diretto a Como. La donna ha riportato una ferita e sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine. Dopo aver trascorso un periodo in carcere, è stato disposto il suo rimpatrio in Senegal.

L’aggressione nel novembre 2025 su un convoglio Milano-Como: la lavoratrice colpita al volto e ferita. Dopo mesi al Bassone e l’iter della questura, il 33enne è stato espulso e accompagnato su un volo per Dakar Aveva colpito con un pugno in pieno volto una capotreno, lasciandola ferita durante il servizio su un convoglio diretto a Como. A distanza di mesi da quell’episodio, per lui è arrivato il provvedimento definitivo: espulsione e rimpatrio in Senegal. La vittima, una capotreno in servizio, era stata colpita con un pugno al volto e aveva riportato un ematoma e una ferita al labbro, con una prognosi di dieci giorni. Concluso l’iter amministrativo e giudiziario, il questore di Como Filippo Ferri ha disposto il rimpatrio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Como, pugno in faccia alla capotreno: dopo il carcere scatta il rimpatrio in Senegal

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