Pugno in faccia alla capotreno si valuta l’espulsione al posto della condanna In aula la viceconsole del Senegal

Como, 18 febbraio 2026 – La sera del 21 novembre aveva aggredito con un pugno in faccia una capotreno, finendo in carcere con le accuse di violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Ieri è proseguito il processo a carico di Ibrahima Balde, senegalese di 34 anni, tuttora detenuto, che tuttavia nel frattempo è stato sottoposto a una valutazione psichiatrica, che lo ha dichiarato parzialmente incapace di intendere. Ieri in aula è stata ascoltata la viceconsole del Senegal, nella prospettiva di valutare l’espulsione dall’Italia con rientro in Senegal, in commutazione della condanna. Una possibilità che, secondo la viceconsole, potrebbe essere percorribile, previa valutazione di alcune criticità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

