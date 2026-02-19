Pugno in faccia alla capotreno si valuta espulsione al posto della condanna per un senegalese
Un uomo senegalese ha reagito violentemente quando la capotreno gli ha chiesto il biglietto, colpendola al volto con un pugno. L’episodio si è verificato in un treno e la donna ha subito una ferita al labbro. La polizia sta valutando se procedere con l’espulsione dell’uomo, invece di una condanna penale. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra i pendolari, che chiedono maggiori controlli sui comportamenti a bordo. Le autorità intendono chiarire se ci siano altre responsabilità coinvolte nell’incidente.
Como – La sera del 21 novembre aveva aggredito con un pugno in faccia una capotreno, finendo in carcere con le accuse di violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali Ieri è proseguito il processo a carico di Ibrahima Balde, senegalese di 34 anni, tuttora detenuto, che tuttavia nel frattempo è stato sottoposto a una valutazione psichiatrica, che lo ha dichiarato parzialmente incapace di intendere. Ieri in aula è stata ascoltata la viceconsole del Senegal, nella prospettiva di valutare l’espulsione dall’Italia con rientro in Senegal, in commutazione della condanna. Una possibilità che, secondo la viceconsole, potrebbe essere percorribile, previa valutazione di alcune criticità. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
