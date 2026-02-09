Litorale in arrivo 16 ettari di nuove costruzioni Ferrero FdI | Scelta grottesca dopo l' alluvione

La notizia fa subito discutere: sul litorale si prepara una nuova ondata di costruzioni che interesserà 16 ettari di terreno. Ferrero di Fratelli d’Italia non le manda a dire e definisce la decisione una scelta “grottesca” dopo l’alluvione che ha colpito la zona. Mentre si cerca di parlare di interventi per la sicurezza idraulica, le ruspe stanno già preparando il terreno per le nuove opere edilizie. La polemica è aperta, tra chi teme un aumento del rischio e chi difende i progetti di sviluppo.

"Siamo ai limiti del grottesco: mentre si parla di sicurezza idraulica, ci prepariamo a una nuova colata di cemento da 16 ettari". Non usa mezzi termini Alberto Ferrero, consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, che lancia un duro affondo contro le nuove previsioni.

